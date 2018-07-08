Путин назвал российских футболистов героями, несмотря на поражение

ПолитикаСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин назвал игроков сборной России героями, несмотря на поражение от команды Хорватии в матче четвертьфинала чемпионата по футболу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, российский лидер наблюдал за матчем по телевизору. «Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» – передал он оценку Путина.
При этом Песков добавил, что руководство страны желает успеха всем сборным, продолжающим участвовать в мундиале.
Сборная России сыграла с командой Хорватии вечером 7 июля на сочинском стадионе «Фишт». Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1, два дополнительных тайма довели счет до 2:2. В серии пенальти россияне уступили хорватам 4:3 и покинули чемпионат мира. Сборная Хорватии в полуфинале встретится с командой Англии.
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