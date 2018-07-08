Сенцов в письме украинской артистке рассказал о своем состоянии

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Осужденный в России на 20 лет заключения украинский режиссер Олег Сенцов написал в письме украинской артистке и активистке Римме Зюбиной о состоянии его здоровья. Фотографию послания она выложила в своем Facebook’е.
По словам Сенцова, он чувствует себя нормально, несмотря на 51-й день голодовки (письмо было отправлено 3 июля), хотя и «не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам».
Режиссер также выразил надежду на то, что постановка написанной им в колонии пьесы «Номера» будет удачной.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения. По версии следствия, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. Сам Сенцов настаивает на своей невиновности. 16 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех находящихся в России политзаключенных-украинцев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина готова обменять 23 арестованных и осужденных россиян на находящихся в заключении в РФ своих граждан.
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