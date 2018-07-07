Джанни Инфантино посетил аппаратное совещание в мэрии

Глава FIFA поблагодарил администрацию города за проведение мундиаля на высоком уровне.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань — это пример России для всего мира, заявил президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на аппаратном совещании в мэрии.

По его словам, столица Татарстана — город с богатой историей и культурой, он рад, что полтора года назад впервые познакомился с Казанью.

Инфантино выразил благодарность администрации города за проведение мундиаля на высоком уровне.

«Вы должны гордиться тем что вы сделали не только за последние две недели, но и годы подготовки. Я горжусь вами», — заявил президент ФИФА.

6 июля в Казани прошел последний для города матч чемпионата мира по футболу — сборные Бельгии и Бразилии сыграли со счетом 2:1.