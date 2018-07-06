Казань попрощалась с чемпионатом мира по футболу огненным матчем Бразилии и Бельгии

Бельгийцы обыграли пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля, где сыграют со сборной Франции.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанская часть программы чемпионата мира по футболу завершена: в заключительном для столицы Татарстана матче мундиаля сборная Бельгии обыграла бразильцев со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

Казань на этом турнире оказалась очень неудачным местом для фаворитов – сначала отсюда домой улетели Германия и Аргентина, теперь то же самое ждет сборную Бразилии. Бельгийцы же продолжают свое победное шествие: в полуфинале российского мундиаля они сыграют против Франции.

Болельщики сборной Бразилии – это, пожалуй, лучшее, что случилось с Казанью на этом чемпионате мира. Желто-зеленые «захватили» город уже за пару дней до матча и наглядно показали, как нужно поддерживать свою команду. Бразильцы «карнавалили» везде: на центральных улицах, в барах и кафе, у отеля своей команды и, конечно, у стадиона перед игрой. Футбол для них – действительно религия, они словно паломники следуют за сборной по всему миру и поклоняются Неймару, Тите и другим «святым» из стана пентакампеонов.

Обычные болельщики в этой стране вполне могу стать настоящими знаменитостями, как это удалось Томеру Савойе с его «Россия – ******* [офигенно], братан!». Любовь к футболу у них передается по наследству, как, например, в семье Кловиса Фернандеса, известного как Гаучо: в Россию копию Кубка мира и шляпу уже покойного отца привезли его сыновья Густаво и Франко. Шутка ли – на матчи ЧМ-2018 в России бразильцы приобрели 75 тыс. билетов: это третий показатель по всему миру.

Бельгийцы здесь не попали даже в десятку, да и в городе их было куда меньше, но без поддержки «красные дьяволы», как называют сборную Бельгии, в Казани не остались. Их фанаты вполне могли бы посостязаться в бразильцами в оригинальности костюмов: перед матчем камера выхватила бельгийца в образе киношного Астерикса, который в одной руке держал муляж Кубка, а в другой – копию статуи Христа Спасителя в майке своей команды. Столицу Татарстана ожидали настоящие футбольные поединки: Неймар против Азара, Куртуа против Алисона, Коутиньо против Де Брейне. Такой матч в качестве прощания столицы Татарстана с чемпионатом мира выглядел как вишенка на торте – лучшие игроки мирового футбола в борьбе за полуфинал мундиаля.

Наставник сборной Бразилии Тите на турнире практически всегда использует один и тот же стартовый состав. В четвертьфинале ему пришлось сделать одну замену: дисквалифицированного Каземиро сменил Фернандиньо. У Бельгии с первых минут вышел автор «золотого» гола предыдущей игры Насер Шадли, который закрывал всю бровку.

Бразильцы начали матч при поддержке родных болельщиков по-хозяйски: прибрали мяч к ногам, пытаясь сконструировать что-то опасное у чужих ворот. Первый же угловой мог принести им результат – после удара-тычка от Тьяго Силвы мяч ударился в штангу. Следующий корнер вновь стал опасным: бельгийцы забыли в центра своей штрафной Паулиньо, и тот бил без помех. Европейцы сбили такой наступательный порыв очень профессионально – сначала подержали мяч, чтобы успокоить соперника, затем нанесли удар под дых: после углового Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота.

Этот забитый мяч ничего не поменял в игре – бразильцы продолжали атаковать, бельгийцы отбивались. Центральный форвард «желто-зеленых» Жезус практически не получал мяча, действуя под плотной опекой защитников. Основная угроза исходила от Коутиньо и Марсело: эти двое при первой же возможности били по воротам, и Куртуа пару раз пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить ворота на замке. Актер больших и малых академических театров Неймар по обыкновению успел проверить газон Kazan-Arena на мягкость, а вот остроты игре своей команды практически не добавлял.

Бельгийцы грамотно блокировали дальние удары, держали соперника при стандартах, после одного из которых нанесли свой второй смертоносный укус – гигант Лукаку получил мяч на своей половине поля, дотащил его до чужой штрафной и отпасовал на Де Брейне. Тот красивым ударом в дальний угол увеличил преимущество своей команды, поставив Бразилию в очень сложную ситуацию – еще ни разу на этом турнире бразильцы не уступали по ходу матча, тем более в два мяча. Тите нужно было срочно что-то придумывать: на то, чтобы спастись, у Неймара и компании оставался целый тайм. План наставника бельгийской сборной Роберто Мартинеса работал на сто процентов – его подопечные на всех парах шли к 24-му матчу подряд без поражений.

Первой реакцией бразильского наставника на такой провал своей команды стала замена сразу после перерыва: Виллиана сменил Роберто Фирмино. Пентакампеоны снова взяли мяч под контроль, снова заперли соперника в обороне и снова начали пытаться выпросить пенальти – Неймар рухнул в штрафной как подкошенный от легкого дуновения казанского ветерка. В следующем эпизоде у чужих ворот упал Жезус: судья проконсультировался с арбитром видеоповторов и не зафиксировал нарушения правил. Давление на ворота бельгийцев нарастало с каждой минутой, бразильцы начинали нервничать, стали допускать ошибки в простых для себя ситуациях. Похоронить надежды южноамериканцев мог Азар – его удар после контратаки прошел рядом со штангой. Вышедший на замену у бразильцев Дуглас Коста (он заменил Жезуса) сразу же включился в игру и помог создать своей команде пару моментов, но Куртуа стоял стеной.

Стадион, почувствовав нерв матча, зарядил: «Brazil, Brazil!», сопровождая таким шумовым фоном каждую бразильскую атаку. Тите пошел ва-банк, использовав третью замену – вместо Паулиньо на поле вышел Ренато Аугусто. Перестановка оказалась результативной: на 76-й минуте Аугусто откликнулся на передачу с фланга и отправил мяч в угол бельгийских ворот. У бразильцев оставалось чуть больше 15 минут, чтобы сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.

Трибуны завелись еще сильнее, и бельгийцам было очень непросто – самый активная группа поддержка сборной Бразилии во втором тайме располагалось как раз за воротами Куртуа. Почти сразу же Аугусто мог стать национальным героем своей страны: соперники оставили его одного на линии штрафной, он получил мяч и пробил чуть мимо створа. Напряжение нарастало с каждой секундой, стадион будто бы нахохлился на пороховой бочке – еще один бразильский гол, и он просто-напросто взорвется. У бельгийцев ушел с поля Лукаку, и его роль взял на себя Азар, который провел очень качественный матч. В компенсированное время опасно пробил Неймар, забей он в этом эпизоде – и ему точно простили бы все его актерские таланты. Но Куртуа был бесподобен: сейв вратаря в красивом прыжке отправил Бразилию домой, а Бельгию вывел в полуфинал чемпионата мира.

Футбол, чемпионат мира. Плей-офф, четвертьфинал.

Бразилия – Бельгия – 1:2 (0:2).

Голы: Фернандиньо (АГ, 13', 0:1), Де Брёйне (31', 0:2), Ренато Аугусто (76', 1:2).

Желтые карточки: Фернандиньо (85'), Фагнер (90') – Алдервейрелд (47'), Менье (71').

Бразилия: Алисон, Фагнер, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо (Ренато Аугусто, 73'), Неймар, Коутиньо, Виллиан (Фирмино, 46'), Жезус (Коста, 57').

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли (Вермален, 82'), Витсель, Феллайни, Менье, Азар, Лукаку (Тилеманс, 86'), Де Брейне.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Стадион: Kazan-Arena, 42 тыс. 873 зрителя.