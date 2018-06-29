Метшин: Сегодня начнем рисовать капитана сборной Хорватии по футболу, чтобы наша сборная победила

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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Чтобы России победила в сегодняшнем матче ЧМ-2018, в Казани начнут рисовать портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил Ильсур Метшин, отмечая неудачи, которые терпят сборные футболистов, изображенных на городских граффити.
Так, в прошлом году в Казани на Кубке Конфедераций потерпела поражение сборная Португалии (в столице РТ рисовали Криштиану Роналду) в этом году сборные Аргентины (портрет Месси) и Бразилии (портрет Неймара) вылетели из турнира после игр в Казани.
«Сегодня, желая победу нашей сборной, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, наша добрая традиция продолжится», — сказал Метшин.
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