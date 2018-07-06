В Госсовете РТ высказались «за» и «против» пенсионной реформы

Большинством голосов депутаты Комитета парламента РТ по социальной политике одобрили концепцию законопроекта.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике был рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», предполагающий повышение нормативного пенсионного возраста. Депутаты и приглашенные на совещание высказались о плюсах и минусах изменения пенсионных параметров.

Об особенностях реформы собравшимся рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин. «Законопроект предполагает планомерное увеличение возраста, по достижении которого гражданам назначается страховая пенсия по старости. Предлагается закрепить общеустановленные пенсионные возрасты: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. На сегодня данный возраст – 60 лет у мужчин и 55 у женщин», – напомнил он.

Проект федерального закона вызвал немало вопросов у парламентариев. В частности, депутат Рифат Ганибаев поинтересовался, не возникнет ли в будущем безработица среди молодежи. На это Вафин ответил, что между молодым и пожилым населением рабочая конкуренция отсутствует, поскольку они выбирают разные профессии. «Граждане возрастной категории больше работают в медицине, образовании, а не в IТ-сфере. Прямой конкуренции нет», – подчеркнул он.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова привела данные Росстата, согласно которым трудоустраивается по специальности в первый год окончания вуза более 75 процентов выпускников.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова заметила, что с увеличением пенсионного возраста может возрасти потребность в больничных листах, «потому что людям с возрастом свойственно болеть чаще». «Наши бабушки и дедушки, выйдя на пенсию, много времени и внимания уделяют своим внукам. Понятно, что потребность в ускорении программы открытия в дошкольных учреждениях ясельных групп будет возрастать», – отметила она.

Многие выступающие высказались против предложенной концепции законопроекта. Так, и. о. председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева заявила, что нельзя рассматривать повышение пенсионного возраста, пока не будет решен ряд вопросов в социально-трудовой сфере.

«Средняя пенсия в России составляет 13 тыс. 451 рубль, или 189 евро. Для примера: в Дании средний размер пенсии – 2272 евро, в Финляндии – 1542 евро, Германии – 1270 евро. По уровню средней заработной платы Россия из 157 стран мира занимает 69-е место. Татарстан среди субъектов РФ занимает 32-е место. Часто встречающая зарплата в республике – чуть более 22 тыс. рублей. Покупательная способность пенсии, основной показатель уровня жизни пенсионера, на сегодня отстает от покупательной способности заработной платы в республике почти в два раза», – констатировала она.

Согласно статистическим данным, в Татарстане на сегодня 72 процента пенсионеров не могут работать из-за наличия серьезных заболеваний. У 10 процентов граждан пенсионного возраста установлена инвалидность, подчеркнула она. Также, по мнению Васильевой, увеличение пенсионного возраста отразится на росте безработицы среди молодежи. «Повышение пенсионного возраста без повышения качества жизни граждан считаем преждевременным», – сказала она.

Против пенсионной реформы выступил и депутат Руслан Юсупов, который высказал позицию партии ЛДПР. «Нам говорят, что сейчас мужчина доживает до 65 – 70 лет, но где взять активность? В 60 и 63 года человек не может выполнять ту работу, которую делает в 50 лет. Куда им идти? Охранниками?» – выразил он свое недоумение.

Среди возможных недостатков новой пенсионной системы он также назвал появление безработицы и «серой зарплаты». «Понимание того, что большая часть до пенсии не доживет, означает – опять "серая зарплата". И однозначно увеличится безработица, – отметил парламентарий. – Был вопрос доведения пенсии до величины прожиточного минимума. А зачем? Давайте пообещаем и сделаем пенсию 150 тыс., но они не доживут до этого возраста».

Достаточно эмоционально выразил позицию по обсуждаемой теме член фракции КПРФ в Госсовете РТ Артем Прокофьев. «Что у нас с Запада берут? Это штрафы, цены и теперь пенсионный возраст. А где зарплаты? Где такой размер пенсии с Запада, такая экономика и социальная защита, которые у них есть? Повышать пенсионный возраст на пять и восемь лет – это самый людоедский вариант, который вообще обсуждался в пенсионной реформе, – обратился он к присутствующим. – Позорно низкий размер пособия по безработице, в других странах человек может на него существовать, если нет работы».

«Если у нас появится конкуренция на рынке труда из-за повышения пенсионного возраста, то и зарплата снизится в результате такой прекрасной политики, – убежден депутат. – Во всех развитых странах прогрессивная шкала налогообложения, когда сверхбогатые платят больше, чем люди со средним достатком, а бедные вообще не платят. У нас и нянечка, и олигарх платят 13 процентов. А мы потом спрашиваем где деньги? Вот они где».

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская уверена, что представленный проект «не проработан, не учитывает негативных социальных последствий, которые неизбежно возникнут при его принятии». «Среди них – дискриминация по возрасту и полу, рост безработицы, смертности, инвалидности, коррупции, сокращение рабочих мест. Рынок труда не готов и не может обеспечить занятость такого числа граждан, которые выйдут на пенсию в последующие годы», – пояснила она.

«Законопроект содержит гендерное неравенство. Для женщин пенсионный возраст повышен на восемь лет, а для мужчин – на пять. Женщины пенсионного возраста несут социальную нагрузку, помогают своим детям в уходе за внуками вместо нянек. Разработчики не учили естественное старение организма, невозможность сохранения трудовых функций в полном объеме в виду ухудшения здоровья, условий труда в отраслях, где работает женщина, где до сегодняшнего дня применяется физический труд – сельское хозяйство, производство, сфера услуг. Парикмахер, который целый день стоит на ногах, как она с варикозом в 63 года будет нас обслуживать?» – добавила Сабурская.

«Сегодня мы услышали о том, что продолжительность жизни увеличилась, поэтому должны позже выходить на пенсию. Такой главный аргумент автора пенсионной реформы я услышала», – заключила она.

Большинством голосов депутаты профильного комитета приняли постановление, в котором поддерживается концепция законопроекта, а также признается целесообразность совершенствования пенсионной системы в России для повышения качества жизни и уровня дохода пенсионеров.