Комитет Госсовета РТ поддержал концепцию законопроекта по повышению пенсионного возраста

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике парламентарии и другие участники совещания рассмотрели проект федерального закона, касающийся повышения пенсионного возраста. Большинством голосов депутаты комитета приняли постановление, в котором поддерживается концепция законопроекта, а также признается целесообразность совершенствования пенсионной системы в России для повышения качества жизни и уровня дохода пенсионеров.
Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).
Председатель профильного комитета Светлана Захарова отметила, что в настоящее время законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.
По ее словам, уже сегодня в Госдуме и Правительстве РФ ведется работа по принятию ряда законодательных, нормативных актов, в том числе государственных программ. «Это обеспечение занятости возрастных граждан, в том числе через создание работающих мест для них, обеспечение занятости молодежи, корректировка и условия порядка назначения досрочных пенсий, совершенствование системы здравоохранения, определение механизма экономического стимулирования работодателей, особенно тех, которые устраивают лиц предпенсионного возраста, исключение финансовых потерь страхового пенсионного обеспечения путем ликвидации “серого рынка”», – сказала Захарова.
Она также предложила в течение пяти дней направить в комитет предложения по законопроекту, чтобы все их обобщить.
В принятом постановлении говорится, что Комитет Госсовета РТ по социальной политике направит все поступившие предложения в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Отметить необходимость принятия данного законопроекта в комплексе с нормативными правовыми актами, предусматривающие дополнительные меры по защите трудовых и пенсионных прав граждан, механизм содействия занятости граждан старших возрастных групп и меры по сохранению их здоровья, а также мероприятия по обеспечению трудоустройства молодежи на первом рабочем месте», – внесено также в постановление комитета.
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