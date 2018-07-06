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Татар-информ

6 июля 2018, 17:02

Общество

Глава ПФР по Татарстану пояснил особенности пенсионной реформы

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Законопроект предполагает планомерное повышение пенсионного возраста, отметил Эдуард Вафин.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике был рассмотрен проект федерального закона, касающийся повышения пенсионного возраста. Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин рассказал собравшимся об особенностях пенсионной реформы.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

«Законопроект предполагает планомерное увеличение возраста, по достижении которого гражданам назначается страховая пенсия по старости. Предлагается закрепить общеустановленные пенсионные возрасты: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. На сегодня данный возраст – 60 лет у мужчин и 55 у женщин», – сказал Вафин.

Он уточнил, что законопроект не коснется действующих пенсионеров и сохраняет все существующие льготы. «Более того, предполагается, что проект закона позволит произвести увеличение в размере пенсии сегодняшним пенсионерам, то есть провести индексацию пенсий выше инфляции», – добавил докладчик.

Переходный период для мужчин составляет девять лет, пояснил глава ПФР по РТ. «Начиная с 2019 года, мужчины 1963 года рождения будут выходить на пенсию в 2028 году в возрасте 65 лет. Женщины 1971 года рождения буду выходить на пенсию в возрасте 63 года в 2034 году. В законопроекте есть гарантийная норма, которая предполагает сохранить ранее достигнутый человеком пенсионный возраст независимо от того, набрал ли он соответствующие пенсионные баллы и индивидуальный пенсионный коэффициент», – констатировал он.

По его словам, изменения не затронут граждан, которые работают в опасных и вредных условиях труда, тех, кто выходит на пенсию по социальным мотивам, состоянию здоровья, а также проживающих в условиях крайнего севера, работающих в летно-испытательных составах, чернобыльцев и др.

Кроме того, законопроект предусматривает пенсионную льготу для имеющих необходимый страховой стаж, заметил Вафин. «То есть мужчины, имеющие страховой стаж 45 лет, и женщины – 40 лет, смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного на тот момент пенсионного возраста. Граждане, которые имеют нарушения здоровья, как и раньше, смогут получать социальную пенсию инвалида независимо от возраста», – заявил он.

Докладчик отметил, что пенсионный возраст «изначально не устанавливался навечно, он подлежит пересмотру». «Это естественный процесс, что сейчас и происходит. Предложение об изменении трудоспособности обусловлено в большей степени формированием иной демографической ситуацией в стране и мировыми тенденциями к старению населения», – подчеркнул он.

Так, в России с 2000-го по 2017 год продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 8,5 лет и составила 67,5, у женщин за такой же период выросла на 5,4 года и сейчас составляет 76,64.

«По прогнозам Росстата, продолжительность жизни к 2024 году у мужчин составит 72,3 года, увеличение к уровню 2017 года – на 5,8. У женщин – 82,1 года, увеличение к уровню 2017-го – на 4,5 года. Росстат рассчитал, что ко времени завершения переходного периода (к 2028 году) продолжительность жизни мужчин составит более 75 лет, женщин – более 85 лет. По данным Росстата, на сегодня мужчины, достигшие возраста 60 лет, живут еще 16 лет, женщины, достигшие 55 лет, живут еще более 26 лет», – сообщил Вафин.

«Многие пенсионеры продолжают работать, причем до пяти лет. Надо понимать, что для отдельных пенсионеров повышение пенсионного возраста будет дополнительной гарантией сохранения своей трудоспособности», – заключил он.  

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