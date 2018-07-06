Главное
Из-за грозы в Аксубаевском районе остались без света четыре села

Татар-информ

6 июля 2018, 15:50

Общество

Глава ПФР по РТ: Более 50 процентов пенсионеров продолжают работать

Рекомендуем

Фото: архив/Рамиль Гали

В Татарстане проживает 1,1 млн пенсионеров.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в прошлом году было назначено около 60 тыс. новых пенсий. Более 50 процентов пенсионеров продолжили работать после их назначения. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ социальной политике сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Докладчик отметил, что в Татарстане проживает около 3,9 млн человек, из них 1,1 млн – пенсионеры. «При этом в первые годы после наступления пенсионного возраста работают около 50 процентов граждан», – сказал он.

По словам Вафина, в целом по России в 2017 году было назначено 1 млн 450 новых пенсий, но 730 тыс. граждан продолжают работать на своих местах.

«Россия осталась практически единственной страной на постсоветском пространстве СНГ, которая только приступила к вопросу пересмотра пенсионного возраста», – подчеркнул он.  

Следующая новость

В Национальную библиотеку Татарстана записались иностранные болельщики
Новости дня
17:58
В Национальную библиотеку Татарстана записались иностранные болельщики

В дни чемпионата мира по футболу сотрудники Нацбиблиотеки РТ готовы на пяти языках предложить книги на 57 языках мира.

17:54
Всероссийский праздник чувашской культуры «Уяв» состоится в Нурлате

Праздник откроется с традиционного ритуала вбивания колышка в землю, что означает начало хорошего, доброго дела.

17:42
Вадим Эйленкриг: Наша любовь с Казанью – взаимна

Джазмен и музыкант признался, что ему всегда приятно возвращаться в самый красивый город России.

17:40
Президент FIFA о ЧМ-2018: Это просто фантастика
17:26
Минниханов пообщался с болельщиками из Бразилии и Бельгии

Минниханов провел небольшую экскурсию по казанскому музею-заповеднику для министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Зайад аль-Нахайана.

17:20
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии.

17:12
В казанском доме по ул. Декабристов установят почтовые ящики «антиспам»

На капитальный ремонт дома № 100 по ул. Декабристов выделили более 16 млн рублей.

17:02
Глава ПФР по Татарстану пояснил особенности пенсионной реформы

Законопроект предполагает планомерное повышение пенсионного возраста, отметил Эдуард Вафин.

16:58
Песков рассказал об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу
16:57
Жертвами кораблекрушения у берегов Пхукета стали стали по меньше мере 40 человек
16:56
Легенда сборной Бразилии Роналдо посетит четвертьфинал ЧМ-2018 в Казани

В заключительном матче мундиаля для столицы Татарстана сборные Бразилии и Бельгии поспорят за выход в полуфинал.

16:56
Олеся Балтусова: инициирована передача церкви Макария Желтоводского от УФСИН Казанской епархии

Объект культурного наследия 1712 года постройки находится в крайне аварийном состоянии.

16:46
В акватории Казанки установят запрет на использование маломерных судов

Запрет не затронет суда, которые задействованы для подготовки и проведения соревнований Ironstar&Timerman, Казанского триатлона и других.

16:44
В связи с ремонтом с 7 июля закроют проезжую часть нескольких улиц Казани

Проезжие части нескольких казанских улиц будут перекрыты с 7 июля по 4 августа.

16:34
Вадим Эйленкриг: выступление перед неподготовленным зрителем - это вызов

Джазмен готов пригласить на сцену казанского фан-феста одного из солистов проекта «Ветер перемен» и немного похулиганить.

16:32
Скончалась народная артистка Кубани, которой посвятили вино «Улыбка»
16:26
Казанский техникум информационных технологий выпустил чемпиона WorldSkills Abu Dhabi 2017

В планах Андрея Дюбанова – работа в стенах родного учреждения СПО в качестве наставника для молодых профессионалов WorldSkills.

16:18
Россия ввела ответные пошлины на американские товары
16:14
Вадим Эйленкриг: До этого чемпионата я не был фанатом футбола

В казанском пресс-центре чемпионата мира, музыкант и телеведущий поделился своими впечатлениями о футбольном мундиале.

16:11
В Мензелинском районе Татарстана «Опель» вылетел в кювет и загорелся

ДТП с участием двух легковушек произошло сегодня рано утром на автодороге вблизи населенного пункта Старое Мазино.

16:02
ВКТ зовёт татар со всего мира бесплатно учиться в КФУ

Будущие магистры и бакалавры ИМОИиВ должны подать документы в приемную комиссию КФУ до 26 июля.

15:58
Музыкант Вадим Эйленкриг сыграл для журналистов казанского пресс-центра ЧМ-2018

Завтра музыкант и телеведущий выступит перед футбольными фанатами казанского фан-феста.

15:50
Глава ПФР по РТ: Более 50 процентов пенсионеров продолжают работать

В Татарстане проживает 1,1 млн пенсионеров.

15:48
На сцене парка Победы Челнов состоялась свадьба в преддверии Дня семьи

В Набережных Челнах отметили праздник семьи, любви и верности.

15:40
Минниханов: Казань оказалась благоприятной площадкой для проведения МПК России и ОАЭ

В рамках заседания стороны заключили пять соглашений.

События

06 июля«Забиваки», рюмки и тюбетейки: что покупают иностранные болельщики в Казани

06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!

06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни

06 июля6 – 8 июля в Казани: Нюша, Фестиваль болельщиков, День семьи, любви и верности

06 июляТоп июньских закупок в РТ: новые ноутбуки для учителей, более полумиллиона учебников и содержание 500 км трассы М-7

05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”

05 июляИностранные болельщики выбирают отечественное