Глава ПФР по РТ: Более 50 процентов пенсионеров продолжают работать

В Татарстане проживает 1,1 млн пенсионеров.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в прошлом году было назначено около 60 тыс. новых пенсий. Более 50 процентов пенсионеров продолжили работать после их назначения. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ социальной политике сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Докладчик отметил, что в Татарстане проживает около 3,9 млн человек, из них 1,1 млн – пенсионеры. «При этом в первые годы после наступления пенсионного возраста работают около 50 процентов граждан», – сказал он.

По словам Вафина, в целом по России в 2017 году было назначено 1 млн 450 новых пенсий, но 730 тыс. граждан продолжают работать на своих местах.

«Россия осталась практически единственной страной на постсоветском пространстве СНГ, которая только приступила к вопросу пересмотра пенсионного возраста», – подчеркнул он.