Минниханов: Казань оказалась благоприятной площадкой для проведения МПК России и ОАЭ

В рамках заседания стороны заключили пять соглашений.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Казанская площадка оказалась благоприятной для принятия решений в рамках восьмого заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сопредседателями комиссии стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян.

«Я надеюсь, что такая форма ведения межправительственных комиссий покажет положительный пример другим регионам», — отметил Президент РТ.

В рамках встречи стороны заключили несколько договоров, в том числе соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и ОАЭ, меморандум о сотрудничеству умных городов «GATCHINA GARDENS» и «Masdar», договор между Агентством инвестиционного развития РТ и частным офисом шейха ОАЭ Ахмеда Далмука аль Мактума.

Кроме того, Российский совет предпринимателей в ОАЭ и ООО «Альтарикс» договорились о членстве в Российском совете предпринимателей в ОАЭ.

Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между «НАМИ», ПАО «СОЛЛЕРС», компанией «Аурус» и компанией «Тавазун Холдинг» из ОАЭ о сотрудничестве в области автомобильной промышленности.