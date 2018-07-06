Минниханов: Казань оказалась благоприятной площадкой для проведения МПК России и ОАЭ

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Казанская площадка оказалась благоприятной для принятия решений в рамках восьмого заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Сопредседателями комиссии стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян.
«Я надеюсь, что такая форма ведения межправительственных комиссий покажет положительный пример другим регионам», — отметил Президент РТ.
В рамках встречи стороны заключили несколько договоров, в том числе соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и ОАЭ, меморандум о сотрудничеству умных городов «GATCHINA GARDENS» и «Masdar», договор между Агентством инвестиционного развития РТ и частным офисом шейха ОАЭ Ахмеда Далмука аль Мактума.
Кроме того, Российский совет предпринимателей в ОАЭ и ООО «Альтарикс» договорились о членстве в Российском совете предпринимателей в ОАЭ.
Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между «НАМИ», ПАО «СОЛЛЕРС», компанией «Аурус» и компанией «Тавазун Холдинг» из ОАЭ о сотрудничестве в области автомобильной промышленности.
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