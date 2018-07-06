Компания из ОАЭ стала инвестором проекта «Кортеж»

В российском проекте примут участие ФГУП «НАМИ» и компания Sollers.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ). Компания Tawazun из Объединённых Арабских Эмиратов проинвестирует российский проект «Кортеж» (Aurus). Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в рамках заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел ОАЭ и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Наряду с эмиратской компанией в проекте «Кортеж» примут участие ФГУП «Нами» и компания Sollers.