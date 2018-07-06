В Казани Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз

Правительства стран договорились о взаимной отмене визового барьера для граждан на заседании межправительственной комиссии в Казани.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о взаимной отмене визовых требований на восьмом заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое прошло в Казани.

В прошлом году прирост турпотока из России в Эмираты вырос на 50 процентов, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Эмираты посетили 750 тыс. россиян. По экспертной оценке, вклад России в экономику ОАЭ превысил 2,3 млрд долларов, отметил министр.

«Снятие визового барьера послужит увеличению встречного турпотока граждан из Эмиратов», — подчеркнул Мантуров.