Скончался советский и российский писатель Олег Юрьев

Рассказы Олега Юрьева издавались в «Вестнике новой литературы», «Знамени», «Октябре», «Звезде» и «Новом литературном обозрении».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Советский и российский писатель, поэт и драматург Олег Юрьев скончался на 59-м году жизни в Германии.



О смерти литератора сообщил поэт Валерий Шубинский. В своем Facebook`e он написал: «Умер Олег Юрьев. Извините, больше ничего сейчас говорить и писать не могу».



Поэт Игорь Булатовский также выразил слова скорби. «Олег Юрьев умер. Понятно, что жизнь его измеряется его стихами, и прозой, и мыслям. Но как же рано! 58…» – говорится в сообщении на странице в Facebook.



Творческий путь Олега Юрьева начался в 1970-х годах. Его рассказы издавались в «Вестнике новой литературы», «Знамени», «Октябре», «Звезде» и «Новом литературном обозрении». В 1984-м литератор начал писать пьесы. Его произведения переведены на многие языки мира.



В 1991 Юрьев с семьей эмигрировал в Германию.



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