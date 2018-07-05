Скончался один из известных журналистов США Эд Шульц

«Это стало шоком для всех нас в RT America», — говорится в заявлении канала.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Один из самых известных журналистов США, телеведущий RT America Эд Шульц скончался в Вашингтоне, ему было 64 года, передает RT.



Журналист скончался сегодня, 5 июля, в своем доме в Вашингтоне. Руководство канала выразило свои слова скорби. «Это стало шоком для всех нас в RT America», — говорится в заявлении канала.

Эд Шульц имел большой стаж работы в журналистике. На телеканале RT America журналист начал работать в 2016 году. Он вел программу «Новости с Эдом Шульцем», до этого был ведущим собственной программы The Ed Show на кабельном телеканале и радио. Аудитория его слушателей составляла 3 млн.



Премьера его программы «Новости с Эдом Шульцем» на RT America состоялась 25 января, за неделю до первых президентских праймериз в США.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о кончине французского журналиста и документалиста Клода Ланцмана.