Скончался автор девятичасового фильма «Шоа» Клод Ланцман

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В одной из больниц Парижа на 93-м году жизни скончался французский журналист и документалист Клод Ланцман, передает РИА Новости.
Клод Ланцман родился в Буа-Коломбе 27 ноября 1925 года. Его дедушки и бабушки эмигрировали из Российской империи в начале XX века. В годы Второй мировой войны был участником движения Сопротивления.
Ланцман снимал фильмы о нацистских лагерях смерти и Холокосте. Его картина 1985 года «Шоа» длительностью 9 часов 23 минуты получила премии различных международных фестивалей, в том числе таких престижных, как «Сезар», Берлинале и фестиваль в Роттердаме.
Последним фильмом режиссера стали «Четыре сестры», вышедшие в прокат накануне, 4 июля. Картина смонтирована из материалов, подготовленных к «Шоа», но так и не вошедших в него.
Глава Фонда памяти Александра Печерского, один из создателей фильма «Собибор» Илья Васильев рассказал, что Клод Ланцман сыграл важную роль в популяризации истории о собиборском восстании. Он отметил значение его картины «Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов».
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