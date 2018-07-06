«Скорлупино» в Пестрецах попал в десятку гастрономических фестивалей июля России

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Фестиваль «Скорлупино» занял пятое место среди популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников в России в июле, следует из исследования агентства ТурСтат.
Первое место занял фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), вторая строчка – у Праздника Огурца в Суздале, во Владимирской области. Фестиваль Малины в Новоселках (Рязанская область) и фестиваль «Донская уха» в Кургане (Ростовская область) заняли третье и четвертое места соответственно.
Во вторую пятерку вошли фестиваль «Царская уха» в Белоомуте (Московская область), фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романово (Алтайский край), фестиваль агротуризма «Сырмарка» в Крутово (Владимирская область), фестиваль Морошки в Тотьме (Вологодская область) и фестиваль «Квасной пир» в Ялуторовске (Тюменская область).
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль «Скорлупино» пройдет 21 июля в селе Пестрецы. В этом году планируется установить рекорд по приготовлению блюда «Жаркая Цыпочка по-пекински со съедобной скорлупой под ананасовым соусом» на самом большом мангале в России.
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