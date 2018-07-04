Глобальные яичные гонки и шоу белой Курицы пройдут на фестивале «Скорлупино»

Праздник откроет карнавал «Шоу белой Курицы» и красочная театрализованная постановка с участием лучших артистов РТ.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В селе Пестрецы 21 июля состоится Всероссийский фестиваль «Скорлупино», который пройдет в третий раз, сообщает исполнительный комитет Пестречинского района РТ.



Гостей фестиваля ждут необычные игры с яйцом: чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, петушиный бугорт с чемпионом мира, глобальные яичные гонки, а также масса специальных конкурсов, аттракционов и игр.





Праздник откроет карнавал «Шоу белой Курицы» и красочная театрализованная постановка с участием лучших артистов РТ.



На фестивале будет поставлен новый гастрономический рекорд по приготовлению «Жаркой Цыпочки по-пекински» на самом большом мангале в России. Посетителей ждут дегустационные площадки, вкусные мастер-классы по приготовлению экзотических блюд из яиц и мяса птицы от шефов казанских ресторанов.



Кроме того, состоится шоу «Битва Титанов», на котором гости приготовят самую вкусную яичницу. Посетители увидят шоу яичного мороженого, продегустируют яичный коктейль и выберут «Народный продукт» в конкурсе на лучшее яйцо Приволжского федерального округа. Для детей будет работать площадка с яичными играми и Ско-ко-парк.