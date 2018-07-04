Для фестиваля «Скорлупино» изготовят самый большой в мире мангал и шампуры

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Фото: скорлупино.рф
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе готовятся к гастрономическому рекорду по приготовлению «Жаркой Цыпочки по-пекински со съедобной скорлупой под ананасовым соусом». Блюдо приготовят на самом большом мангале в России. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
На сегодняшний день мастера изготавливают самые большие мангалы и огромные шампура – их варят из пищевого железа. По словам организатора фестиваля, в мире нет аналогов таким шампурам.
На празднике будут работать дегустационные площадки, вкусные мастер-классы по приготовлению и подаче экзотических блюд из яиц и мяса птицы от бренд-шефов казанских ресторанов.
III Всероссийский фестиваль «Скорлупино» состоится в Сосновом бору у села Пестрецы 21 июля.
В прошлом году здесь изготовили самую большую в России яичницу. Повара использовали 6 тыс. 130 яиц для гигантского омлета весом 367 кг. Для фиксации рекорда на мероприятии присутствовал главный эксперт «Книги рекордов России» по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов, который и вручил сертификат.
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