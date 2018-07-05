Неймар выложил видео встречи болельщиками сборной Бразилии в Казани

На видеоролике запечатлено, как футбольные фанаты приветствуют соотечественников, размахивая национальными флагами.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Футболист сборной Бразилии Неймар выложил в своем Instagram’е видеозапись того, как встретили бразильских игроков их фанаты в Казани.

На видеоролике запечатлено, как болельщики размахивают флагами Бразилии и приветствуют соотечественников на фоне КРК «Пирамида».

Сборная Бразилии прилетела в столицу Татарстана сегодня, 5 июля. На время своего пребывания в Казани бразильцы остановились в отеле «Мираж».

К приезду Неймара в Казани появилось граффити с его изображением. Его снимок футболист сопроводил иронической надписью: «Что ты смотришь на меня, партнер?»

Завтра, 6 июля, в 21.00 команде Бразилии предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со сборной Бельгии.