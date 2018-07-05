Сборная Бразилии прилетела в Казань на четвертьфинал чемпионата мира

В столице Татарстана пятикратные чемпионы мира сыграют против команды Бельгии.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Бразилии по футболу прилетела в Казань на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Бельгии, который пройдет 6 июля.

Самолет со сборной Бразилии на борту приземлился в Казани днем 5 июля. Пятикратные чемпионы мира прилетели из Сочи, где базировались на протяжении всего турнира. На мундиале бразильцы уверенно прошли групповой этап, а в одной восьмой финала расправились со сборной Мексики. Сейчас именно подопечных Тите называют главными фаворитами чемпионата.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии, матч состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.