В Казани появилось граффити с изображением Неймара

Портрет нападающего сборной Бразилии разместили возле отеля, в котором остановятся «пентакампеоны».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани на здании школы № 1, расположенной по адресу: ул. Лево-Булачная, д. 14а, появилось граффити с изображением нападающего сборной Бразилии Неймара. Рисунок виден из окон отеля «Мираж» – именно там бразильцы остановятся на время своего пребывания в Казани.

Сборная Бразилии сыграет в столице Татарстана четвертьфинал чемпионата мира по футболу – 6 июля пятикратные чемпионы мира на поле стадиона Kazan-Arena сразятся со сборной Бельгии.

Ранее в Казани возле отеля «Рамада» появились граффити Роналду и Месси. При осмотре портрета аргентинского футболиста глава города Ильсур Метшин заявил о готовности предоставить место под рисунок Неймара, если бразильцы сыграют матч чемпионата мира в Казани.