Американский сенатор предупредил Россию о возможных «драконовских мерах»

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сенатор от штата Алабама Джон Нили Кеннеди пригрозил введением «драконовских мер» в отношении России в случае ее вмешательства в ноябрьские выборы в Соединенных Штатах. Он сделал это в интервью газете «Коммерсантъ».
Политик предупредил, что при подобном развитии событий у США «иного выхода не будет». При этом он не стал раскрывать характер вероятных ответных мер. По словам сенатора, действия Штатов будут зависеть от действий России.
«<…> для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто», – пояснил Джон Нили Кеннеди. И добавил, что если руководство РФ не пойдет на это, то такое поведение вызовет сожаление и не пойдет на пользу россиянам.
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