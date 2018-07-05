Американский сенатор предупредил Россию о возможных «драконовских мерах»

Джон Кеннеди рассказал, при соблюдении какого условия наладятся отношения между Вашингтоном и Москвой.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сенатор от штата Алабама Джон Нили Кеннеди пригрозил введением «драконовских мер» в отношении России в случае ее вмешательства в ноябрьские выборы в Соединенных Штатах. Он сделал это в интервью газете «Коммерсантъ».

Политик предупредил, что при подобном развитии событий у США «иного выхода не будет». При этом он не стал раскрывать характер вероятных ответных мер. По словам сенатора, действия Штатов будут зависеть от действий России.

«<…> для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто», – пояснил Джон Нили Кеннеди. И добавил, что если руководство РФ не пойдет на это, то такое поведение вызовет сожаление и не пойдет на пользу россиянам.

Ранее депутаты Госдумы провели встречу с американскими сенаторами в закрытом режиме. Визит представителей Соединенных Штатов в Москву проходит с 30 июня до 5 июля.

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. В июне еще три человека и пять российских компаний попали в черный список США.