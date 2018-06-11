США ввели новые антироссийские санкции

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Минфин США ввел санкции против трех физических лиц и пяти российских компаний. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В санкционный список попали Олег Чириков, Александр Трибун и Владимир Каганский. В числе компаний — научно-исследовательский институт «Квант», DiveTechnoService и Digital Security.
Меры введены согласно закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».
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