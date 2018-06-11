США ввели новые антироссийские санкции

Под санкции попали три человека и пять компаний.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Минфин США ввел санкции против трех физических лиц и пяти российских компаний. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В санкционный список попали Олег Чириков, Александр Трибун и Владимир Каганский. В числе компаний — научно-исследовательский институт «Квант», DiveTechnoService и Digital Security.

Меры введены согласно закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».