В Госдуме согласились провести встречу с сенаторами из США в закрытом режиме

Постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Российские депутаты пошли навстречу конгрессменам США в вопросе проведения встречи с депутатами в закрытом режиме. Постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора, пишет «Российская газета» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Встреча состоится днем 3 июля. Со стороны России в ней примут участие сам Володин, а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и главы ряда комитетов.

Прибывшую в страну делегацию американских конгрессменов возглавляет председатель комитета Конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби.

Отмечается, что стороны обсудят сотрудничество и актуальную международную повестку.