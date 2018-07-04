Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском городе Эймсбери близ Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции графства Уилтшир.
Мужчина и женщина были обнаружены без сознания в одном из домов и госпитализированы в критическом состоянии. В настоящее время проводится исследование, чтобы установить отравляющее вещество.
Инцидент мог быть преступлением. Полиция оцепила предполагаемые места преступления в Солсбери и Эймсбери в целях безопасности.
Как отметили в Минздраве Соединенного Королевства, «значительной угрозы» для здоровья граждан нет. Ситуация будет оцениваться в зависимости от поступления новой информации.
В начале марта текущего года в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В отравлении ядом «Новичок» Великобритания обвиняла Россию.
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