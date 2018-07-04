Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери

Мужчина и женщина госпитализированы в критическом состоянии.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском городе Эймсбери близ Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции графства Уилтшир.

Мужчина и женщина были обнаружены без сознания в одном из домов и госпитализированы в критическом состоянии. В настоящее время проводится исследование, чтобы установить отравляющее вещество.

Инцидент мог быть преступлением. Полиция оцепила предполагаемые места преступления в Солсбери и Эймсбери в целях безопасности.

Как отметили в Минздраве Соединенного Королевства, «значительной угрозы» для здоровья граждан нет. Ситуация будет оцениваться в зависимости от поступления новой информации.

В начале марта текущего года в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В отравлении ядом «Новичок» Великобритания обвиняла Россию.