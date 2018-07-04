Рустам Минниханов: Достигнутые в Казани договоренности с Казахстаном будут реализованы

По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Договоренности, достигнутые в Казани в июне во время визита в Татарстан Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на стадии реализации. Об этом сегодня в интервью агентству «Sputnik» МИА «Россия сегодня» сообщил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в Республике Казахстан. Он принимает участие в Астанинском форуме исламской экономики и казахстано-татарстанском бизнес-форуме.

15 июня, находясь в Казани, Нурсултан Назарбаев ознакомился с продукцией крупных предприятий РТ. Позже, в разговоре с Президентом Татарстана он отметил: «Видели целую линейку машиностроительных производств, которые меня очень интересуют. Мы, естественно, будем покупать. Но и создавать совместные предприятия будем — и у вас здесь, и у нас в Казахстане».

В первую очередь, речь шла о газомоторной сельскохозяйственной технике и вертолетах «Ансат». Авиастроительный завод в Астане и Казанский вертолетный завод начали готовиться к сотрудничеству. «После того, как Нурсултан Абишевич вернулся из Казани, он дал поручение Правительству, Премьер-министр позвонил мне и сказал, что есть такое поручение. Расписываем дорожную карту, в августе уже ждем наших коллег из Казахстана», — сообщил сегодня Рустам Минниханов.

Где именно в Казахстане развернется совместное производство, Президент Татарстана пока не сообщил. Отметил лишь, что сборка будет организована там, где производственные мощности, достаточные для этой работы, уже есть. В июне, как наиболее возможные варианты, Нурсултан Назарбаев называл территорию в районе космодрома «Байконур».

Тогда же отмечалось, что товарооборот между Казахстаном и Татарстаном планируется довести до миллиарда долларов в год. Сейчас эта цифра достигает лишь 700 млн американских долларов.

«Речь идет не только о том, чтобы Татарстан пришел в Казахстан. И казахстанские проекты придут в Россию. Татарстан готов предоставить хорошие условия. Мы все детально обсудили. Думаю, результат будет», — подчеркнул Рустам Минниханов.