Президент Казахстана предложил довести товарооборот с Татарстаном до миллиарда долларов в год

Татарстан и Казахстан намерены развивать совместные производства.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ, Арсений Маврин). До миллиарда долларов США в год с нынешних 700 млн предложил увеличить товарооборот между Татарстаном и Казахстаном Президент страны Нурсултан Назарбаев. Предложение прозвучало сегодня в Казанском Кремле во время встречи с Рустамом Миннихановым.

«Я сделал вывод, что нам необходимо наращивать экономические отношения. Годовой товарооборот на настоящее время между Казахстаном и Татарстаном составляет 700 млн долларов. Надо довести его до миллиарда. Потенциал — есть», — подчеркнул Назарбаев.

Президент Татарстана с ним согласился: «Мы должны серьезнее интегрироваться в экономику друг друга. Необходимо создавать совместные предприятия. Опыт — есть. Например — сборочное производство КАМАЗа. Я считаю, что есть потенциал в таких направлениях, как машиностроение, самолето- и вертолетостроение, переработка углеводородов», — отметил он, добавив, что этим список взаимных интересов не исчерпывается.

Нурсултан Назарбаев сообщил, что уже сейчас в районе космодрома Байконур разворачивается производство двигателей для газопроводов. Эта же площадка рассматривается, как перспективная для организации сборки сначала вертолетных двигателей, а затем и коптеров в целом. Есть интерес у Казахстана и в развертывании автомобилестроения, в том числе электромобилей.

В числе перспективных направлений для совместной работы республики также рассматривают развитие науки в области сельского хозяйства, как агрономической, так и животноводческой. Интересно Казахстану и такое направление, как производство сельхозтехники.

Нурсултан Назарбаев был впечатлен выставкой продукции предприятий Татарстана, развернутой прямо на территории Казанского Кремля. «Многое из того, что мы сегодня увидели, мы намерены приобретать, а в перспективе — разворачивать совместные предприятия на своей территории», — повторится он.

Интересен Казахстану и татарстанский битум. Страна активно строит дороги, и этот материал ей жизненно необходим. Намерены всерьез изучать в Казахстане опыт Татарстана в области глубокой переработки нефти. «Вы далеко ушли в этом направлении», — признал лидер Казахстана. Рустам Минниханов отметил, что и Татарстан многому учится у казахских коллег, и намерен продолжить и даже расширять эту практику.