Президент Казахстана заинтересовался татарстанской сельхозтехникой и вертолетами

Нурсултан Назарбаев пообещал дать распоряжение о взаимодействии КВЗ и Авиаремонтного завода №405 в Астане.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президенту Казахстана продемонстрировали потенциал машиностроительной отрасли Татарстана. Особенно Нурсултана Назарбаева заинтересовали газомоторные тракторы для сельского хозяйства и вертолеты.

На стенде Зеленодольского судоремонтного завода лидеру Казахстана презентовали военные корабли и гражданское судно «А-145». Нурсултан Назарбаев заинтересовался судоходными качествами и вместимостью корабля. Он был приятно удивлен тем, что судно со 150 пассажирами на борту способно преодолевать пятибалльный, в том числе морской, шторм.

Ознакомился Президент Казахстана с продукцией татарстанских предприятий «Форд Соллерс», новинками КАМАЗа, в том числе газомоторными, а также производимой в Татарстане сельскохозяйственной техникой, работающей на сжиженном газе.

«При переходе на СПГ, во-первых, давление в баке очень небольшое, он не опасный, и, во-вторых, запас хода будет большой. Топливо в два раза дешевле», — пояснил Рустам Минниханов.

Осмотрел Нурсултан Назарбаев также беспилотные летательные аппараты, которые производятся в Казани. К слову, ими уже активно интересуется Минобороны России. Как и вертолетами «Ансат» производства Казанского вертолетного завода.

Генеральный директор ПАО «КВЗ» Юрий Пустовгаров пояснил, что за время сотрудничества предприятия с Казахстаном в республику уже поставлено более 20 винтокрылых машин татарстанского производства: Ми-17-1В, Ми-172, Ми-8МТВ-1, а также Ми-17В-5.

«Ансаты» находятся в одной нише с легким многоцелевым еврокоптером-145, но гораздо дешевле последнего. На настоящий момент почти достигнута договоренность о совместной работе Казанского вертолетного завода и Авиаремонтного завода № 405 в Астане по обслуживанию и ремонту коптеров.

На вопрос Назарбаева, что мешает запуску процесса, Пустовгаров ответил, что нет только соответствующего указания. И получил обещание, что оно точно будет.

Позже, во время встречи с Рустамом Миннихановым в Губернаторском дворце Казанского Кремля, Президент Казахстана вновь напомнил об увиденном: «Сейчас мы на небольшой выставке были, видели целую линейку машиностроительных производств, которые меня очень интересуют. Мы, естественно, будем покупать. Но и создавать совместные предприятия будем — и у вас здесь, и у нас в Казахстане», — сообщил он.

Заговорил он и о расширении планов по взаимодействию КВЗ и Авиастроительного завода в Астане: «Сейчас мы с 405-м заводом начинаем работу по ремонту самолетов и вертолетов. Можно потом и сборку наладить. Надо продавать вертолеты у нас — в Центрально-Азиатском регионе».

Требует расширения, по мнению Назарбаева, и сотрудничество в области производства и обслуживания на территории Казахстана татарстанской грузовой и сельскохозяйственной техники.