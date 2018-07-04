Минниханов: Знание татарского языка помогает общаться с казахскими коллегами

Президент Татарстана встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов может общаться с казахскими коллегами без переводчика благодаря знанию татарского языка. Об этом он рассказал на встрече с активом Казахстанского конгресса татар и башкир, сообщает пресс-служба Президента республики.

«Кто знает казахский, знает практически и татарский. Я знаю татарский и со своими казахскими коллегами общаюсь без переводчика. Активней изучайте казахский, с которым в Казахстане трудностей нет и быстро освоите татарский», — сказал Минниханов.

Так лидер республики прокомментировал предложение о направлении на стажировку или практику учителей татарского языка Павлодарской области. Рустам Минниханов поддержал эту идею, но, по его мнению, казахстанским татарам следует быть активнее и самостоятельно направлять своих представителей на подготовку учителями татарского языка. Он предложил использовать в изучении татарского языка дистанционные технологии и современные мультимедийные программы.

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан, в стране проживает более 200 тысяч татар, это 1,3 процента населения Казахстана.

Ранее Минниханов поучаствовал в открытии корпункта телекомпании «ТНВ» в Казахстане.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в столицу Казахстана Астану 3 июля с двухдневным рабочим визитом для участия в международном форуме исламской экономики Astana Finance Days Forum.