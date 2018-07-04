Минниханов: Знание татарского языка помогает общаться с казахскими коллегами

Рекомендуем
Фото: tatarstan.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов может общаться с казахскими коллегами без переводчика благодаря знанию татарского языка. Об этом он рассказал на встрече с активом Казахстанского конгресса татар и башкир, сообщает пресс-служба Президента республики.
«Кто знает казахский, знает практически и татарский. Я знаю татарский и со своими казахскими коллегами общаюсь без переводчика. Активней изучайте казахский, с которым в Казахстане трудностей нет и быстро освоите татарский», — сказал Минниханов.
Так лидер республики прокомментировал предложение о направлении на стажировку или практику учителей татарского языка Павлодарской области. Рустам Минниханов поддержал эту идею, но, по его мнению, казахстанским татарам следует быть активнее и самостоятельно направлять своих представителей на подготовку учителями татарского языка. Он предложил использовать в изучении татарского языка дистанционные технологии и современные мультимедийные программы.
По данным Комитета по статистике Республики Казахстан, в стране проживает более 200 тысяч татар, это 1,3 процента населения Казахстана.
Ранее Минниханов поучаствовал в открытии корпункта телекомпании «ТНВ» в Казахстане.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в столицу Казахстана Астану 3 июля с двухдневным рабочим визитом для участия в международном форуме исламской экономики Astana Finance Days Forum.
Учащиеся очистили берег от сухой травы, стекла, скосили траву – в итоге уборки было вывезено два «КАМАЗа» мусора.
Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое.
В республике тестовый балл по русскому языку составил 72,5, в Набережных Челнах – 75 баллов.
Самый большой офис МФЦ в республике начнет работу 16 июля на проспекте Победы.
Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике», где он был одним из лидеров.
Если руководство России примет такое решение, Татарстан готов принять и главные спортивные игры планеты.
В заключительном этапе 1/8 финала приняли участие бойцы из 8 стран мира.
Президент Татарстана рассказал журналисту РИА «Россия сегодня» о том, что делается республикой для татар, живущих за пределами РТ.
При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.
По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.
Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».
В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.
В республике 18 районов имеют превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости туберкулезом.
Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.
Любой желающий может зарегистрироваться в соревнованиях до 5 июля.
В прошлом году в развитие казанских учреждений культуры вложили полмиллиарда рублей.
Президент Татарстана встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.
04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов
04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»