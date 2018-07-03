Президент Татарстана прибыл в Казахстан для участия в Астанинском форуме исламской экономики

В ходе рабочего визита Рустам Минниханов должен, в частности, встретиться с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Сегодня вечером Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана Астану для участия в международном форуме исламской экономики Astana Finance Days Forum, сообщает пресс-служба главы республики.

В столичном аэропорту высокого гостя встретили первый заместитель Премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов, заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов, заместитель посла России в Казахстане Юрий Перепеченов и полномочный представитель РТ в РК Денис Валеев.

Завтра Президент РТ должен встретиться с Премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым и принять участие в заседании пленарной сессии и церемонии официального открытия Астанинского форума исламской экономики, а также провести на полях мероприятия рабочие встречи с представителями власти и переговоры с представителями деловых кругов Казахстана.

Также Рустам Минниханов намерен посетить Назарбаев Университет, принять участие в открытии корпункта татарстанского телеканала «ТНВ» и встретиться с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.

На следующий день Президент Татарстана собирается осмотреть выставку проектов международного финансового центра в конгресс-центре EXPO, где при участии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должна состояться гала-презентация международного финансового центра «Астана».

В состав татарстанской делегации также входят вице-премьеры РТ Альберт Каримов (министр промышленности и торговли), Роман Шайхутдинов (министр информатизации и связи) и Василь Шайхразиев, помощник Президента РТ по международным вопросам Радик Гиматдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, а также руководители крупнейших предприятий региона.