Корпункт телекомпании «ТНВ» открылся в Казахстане

Корпункт будет знакомить телезрителей «ТНВ» с жизнью татар, проживающих в Казахстане, и взаимодействовать с представителями других национальностей.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Республике Казахстан открылся корпункт телекомпании «ТНВ». Участие в открытии принял Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Решение об открытии корпункта было принято в феврале этого года. Сегодня генеральный директор «ТНВ» Ильшат Аминов показал Президенту Татарстана помещения, оборудованные новой техникой, и представил коллектив корпункта. Руководителем пункта назначена Аделия Тухбатова, проживающая в Астане и принимающая активное участие в жизни местной татарской диаспоры.





Корпункт будет знакомить телезрителей «ТНВ» с жизнью татар, проживающих в Казахстане, и взаимодействовать с представителями других национальностей.



Рустам Минниханов отметил, что благодаря казахстанским коллегам в Татарстане будут знать, как живут наши соотечественники за пределами Татарстана.

Корпункт расположен на площадке «Казмедиа» – единой технологической площадке для обеспечения качественного вещания всех национальных медиа в Казахстане. В составе центра работают 400 специалистов, на площадке находится 14 студий и 92 мoнтажных аппаратных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана прибыл в Казахстан для участия в Астанинском форуме исламской экономики.