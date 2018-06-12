Трамп и Ким Чен Ын закончили встречу один на один

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили первую в истории двух стран встречу на высшем уровне в Сингапуре, оставшись один на один, и начали саммит в расширенном составе, пишут «Известия».
Первая часть переговоров заняла 45 минут, после чего Трамп сообщил, что встреча прошла хорошо, и у него с коллегой отличные отношения.
По словам Ким Чен Ына, он надеется, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.
Во время саммита планируется обсудить вопросы полной денуклеаризации КНДР и нормализацию отношений между странами.
После окончания Корейской войны (1950 — 1953) не был подписан мирный договор, из-за чего США и КНДР формально находятся в состоянии военного конфликта.
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