Трамп и Ким Чен Ын закончили встречу один на один

Во время саммита планируется обсудить вопросы полной денуклеаризации КНДР и нормализацию отношений между странами.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили первую в истории двух стран встречу на высшем уровне в Сингапуре, оставшись один на один, и начали саммит в расширенном составе, пишут «Известия».

Первая часть переговоров заняла 45 минут, после чего Трамп сообщил, что встреча прошла хорошо, и у него с коллегой отличные отношения.

По словам Ким Чен Ына, он надеется, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

Во время саммита планируется обсудить вопросы полной денуклеаризации КНДР и нормализацию отношений между странами.

После окончания Корейской войны (1950 — 1953) не был подписан мирный договор, из-за чего США и КНДР формально находятся в состоянии военного конфликта.