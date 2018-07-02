Ведущие университеты России предложили упразднить систему госаккредитации вузов

Рособрнадзор уверен, что вносить изменения в сложившуюся систему не нужно.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Пятьдесят крупнейших российских вузов, входящих в Ассоциацию ведущих университетов России (АВУР) и Ассоциацию «Глобальные университеты» (АГУ) предложили упразднить систему государственной аккредитации вузов, заменив ее новой системой контроля и оценки качества высшего образования.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее послание Президенту РФ Владимиру Путину. Оно подписано председателем совета АВУР, ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым, председателем АГУ, ректором НИУ «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Александром Шохиным.

В письме отмечается, что госаккредитация вузов зачастую повторяет процедуры лицензирования и носит документарный характер, а проводящие ее эксперты часто недостаточно квалифицированы.

Взамен представители вузов предлагают проводить проверки силами не экспертов, а уполномоченных федеральными учебно-методическими объединениями и профильных советов по профессиональным квалификациям. При этом должны привлекаться представители работодателей и образовательного сообщества.

Отстающим вузам необходимо оказывать помощь, а система оценки качества образования из бинарной должна стать градуированной. Проверять же нужно не документы, а знания студентов второго и третьего курсов по пяти-шести ключевым предметам, уверены авторы письма.

Начальник управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность Рособрнадзора Сергей Рукавишников заявил, комментируя предложения вузов, что 96 процентов из них якобы уже реализованы, а 4 не относятся к компетенции ведомства. По его мнению, менять сложившуюся систему не нужно.

Претензии профессионального сообщества вызвали действия Рособрнадзора, лишившего лицензии на образовательную деятельность Европейский университет в Санкт-Петербурге в 2017 году и приостановившего госаккредитацию Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) в 2018 году. Петиция на ресурсе Change.org за закрытие ведомства набрала уже почти 4,5 тыс. подписей.