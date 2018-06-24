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Татар-информ

24 июня 2018, 03:12

ПолитикаНаука и образование

Кудрин счел «бумажными» претензии Рособрнадзора к Шанинке

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Глава Счетной палаты заявил о необходимости кардинальной реформы Рособрнадзора.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter’е охарактеризовал как «бумажные» претензии Рособрнадзора к Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке).

При этом Кудрин подчеркнул, что принципы работы надзорного ведомства должны быть кардинально пересмотрены. По его мнению, требования по формальным критериям необходимо серьезно смягчить, так как они «мешают работе университетов, противоречат целям развития страны».

Завершая комментирование темы, политик пожелал работникам Шанинки успеха в восстановлении аккредитации и отметил, что учебный процесс не будет остановлен, ведь образовательная лицензия вуза остается в силе.

Рособрнадзор отозвал госаккредитацию Московской высшей школы социальных и экономических наук 21 июня. Руководство и сотрудники вуза, который считается одним из лучших частных университетов страны, а также представители общественности сочли претензии ведомства несправедливыми.

Ранее суд по иску Рособрнадзора лишил права вести образовательную деятельность другой ведущий частный вуз – Европейский университет в Санкт-Петербурге, в попечительский совет которого входит Алексей Кудрин. 

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