Рособрнадзор оставил Шанинку без аккредитации

Руководство вуза несогласно с решением надзорного ведомства, школа намерена продолжать работать.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) государственной аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В приказе, который подписал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, отмечается, что решение было принято после проведения соответствующей экспертизы.

Эксперты ведомства пришли к выводу, что в вузе якобы была нарушена структура образовательных программ, студенческая практика будто бы не была направлена на освоение профессиональных компетенций, а педагоги школы не имели достаточной квалификации для использования электронной образовательной среды. Кроме того, указывается на недостаточную продолжительность преддипломной практики и наличие проблем с хранением и обслуживанием учебного оборудования.

Ректор Шанинки Сергей Зуев, передает РБК, прокомментировал принятое Рособрнадзором решение. Он заявил о несогласии руководства вуза с выводами комиссии ведомства и пообещал продолжить обучение студентов, добавив, что качество даваемого в школе образования подтверждено ее работой в течение более чем 20 лет и «сотрудничеством с лучшими российскими и зарубежными университетами».

В ближайшее время, по словам Зуева, руководители программ встретятся со студентами и разъяснят им сложившуюся ситуацию. Без государственной аккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать дипломы собственного образца, но не имеет права выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным. Она является партнером Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Вуз выдает дипломы как российского, так и британского образца – в зависимости от выбранной студентом программы.