Трамп назвал Евросоюз таким же плохим торговым партнером для США, как и Китай

Президент США пожаловался на ограничения, затрагивающие импорт сельскохозяйственной продукции.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Европейский Союз таким же плохим торговым партнером для своей страны, как и Китай. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

Американский лидер констатировал: «Это ужасно, что они делают с нами...» В качестве примера он привел ограничения, введенные ЕС на импорт сельскохозяйственной продукции ради защиты своих фермеров.

Предпринятые ранее Трампом шаги по введению пошлин привели к торговой войне между США и Евросоюзом, а также между США и Китаем.