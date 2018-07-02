Трамп назвал Евросоюз таким же плохим торговым партнером для США, как и Китай

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Европейский Союз таким же плохим торговым партнером для своей страны, как и Китай. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Fox News.
Американский лидер констатировал: «Это ужасно, что они делают с нами...» В качестве примера он привел ограничения, введенные ЕС на импорт сельскохозяйственной продукции ради защиты своих фермеров.
Предпринятые ранее Трампом шаги по введению пошлин привели к торговой войне между США и Евросоюзом, а также между США и Китаем.
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