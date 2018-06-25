Трамп намерен запретить компаниям Китая инвестировать в технологии США

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Американская администрация в рамках начавшейся торговой войны с Китаем намерена ограничить инвестиции связанных с КНР компаний в технологии, разрабатываемые США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источника издания, таким образом Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает предотвратить экспорт значимых технологий в Китай и помешать реализации программы Made in China 2025 («Сделано в Китае 2025»), предполагающей установление мирового лидерства КНР в десяти ключевых отраслях.
Министерство финансов США готовит поправки в законодательство, которые запретят фирмам, где доля китайских собственников превышает 25 процентов, покупку предприятий и стартапов, связанных с «промышленно важными технологиями». При этом ограничение доли акционеров из КНР может быть дополнительно ужесточено в ходе подготовки документа.
Совет национальной безопасности США же вместе с Министерством торговли рахарабатывают механизмы контроля за передачей технологий Китаю.
О готовности противодействовать утечке ключевых технологий заявлял ранее советник Президента США по торговле Питер Наварро и подтвердил изданию министр торговли Уилбур Росс.
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