Трамп назвал решение Harley-Davidson «поднятием белого флага»‍

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter’е на решение компании Harley-Davidson перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи на территории Европейского Союза, в другие страны из США.
Трамп не смог скрыть своего удивления тем, что производитель мотоциклов стал первой фирмой, «поднявшей белый флаг». Он заверил, что в конечном счете Harley-Davidson не будет платить введенные Евросоюзом торговые пошлины, ущерб от которых достигает, по его словам, 151 млрд долларов.
«Пошлины – только оправдание для Harley. Будьте терпеливы!» – резюмировал Президент США. И сопроводил свой твит хэштегом в виде лозунга времен своей предвыборной кампании MAGA – Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой».
Ранее компания Harley-Davidson объявила о намерении перенести производство предназначенных для продажи на европейском рынке мотоциклов с территории США. Она объяснила эти планы новыми пошлинами ЕС, которые выросли с 6 до 31 процента. Это значит, что каждый ввезенный из Штатов мотоцикл может подорожать на 2,2 тыс. долларов, сообщает РБК со ссылкой на заявление фирмы.
Дополнительные траты из-за пошлин, согласно оценке компании, могут составить от 90 до 100 млн долларов. За 2017 год европейцы приобрели около 40 тыс. мотоциклов Harley.
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