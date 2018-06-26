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Татар-информ

26 июня 2018, 06:24

Экономика и финансыПолитика

Трамп назвал решение Harley-Davidson «поднятием белого флага»‍

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Американский лидер отреагировал на планы производителя мотоциклов по переносу производства из США.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter’е на решение компании Harley-Davidson перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи на территории Европейского Союза, в другие страны из США.

Трамп не смог скрыть своего удивления тем, что производитель мотоциклов стал первой фирмой, «поднявшей белый флаг». Он заверил, что в конечном счете Harley-Davidson не будет платить введенные Евросоюзом торговые пошлины, ущерб от которых достигает, по его словам, 151 млрд долларов.

«Пошлины – только оправдание для Harley. Будьте терпеливы!» – резюмировал Президент США. И сопроводил свой твит хэштегом в виде лозунга времен своей предвыборной кампании MAGA – Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой».

Ранее компания Harley-Davidson объявила о намерении перенести производство предназначенных для продажи на европейском рынке мотоциклов с территории США. Она объяснила эти планы новыми пошлинами ЕС, которые выросли с 6 до 31 процента. Это значит, что каждый ввезенный из Штатов мотоцикл может подорожать на 2,2 тыс. долларов, сообщает РБК со ссылкой на заявление фирмы.

Дополнительные траты из-за пошлин, согласно оценке компании, могут составить от 90 до 100 млн долларов. За 2017 год европейцы приобрели около 40 тыс. мотоциклов Harley. 

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