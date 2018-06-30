Очаги тления были засыпаны пяти тысячами кубометрами грунта.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Тление полигона ТБО под Лениногорском полностью ликвидировано, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне утром на полигоне ТБО под Лениногорском произошел пожар. Его площадь превысила 13 гектаров.

В пятницу около полудня было полностью ликвидировано открытое горение. Оставшиеся очаги тления засыпали тоннами грунта и пролили водой. Всего на засыпку тлеющего мусора было завезено более 5000 кубическим метров земли.

К вечеру пятницу пожарным удалось полностью ликвидировать тление. К ликвидации аварии привлекался 41 человек и 21 единица техники.