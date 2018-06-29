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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Тлеющий на полигоне под Лениногорском мусор засыпают землей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром поступило сообщение, что на полигоне площадью 13 гектаров загорелся мусор.
К десяти часам утра удалось локализовать пожар. К полудню открытое горение было ликвидировано.
Оставшиеся две тысячи квадратных метров тлеющих отходов засыпают тоннами грунта и заливают водой. На данный момент грузовики привезли на полигон уже 600 тонн земли. Воду из искусственного водоема, расположенного неподалеку, подвозят две автоцистерны «Водоконала».
В 15.00 В Лениногорском районе пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Будут подняты вопросы о безопасности эксплуатации полигонов ТБО.
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