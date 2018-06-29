На полигоне под Лениногорском горит свалка

На полигоне площадью 13 га загорелись твердые бытовые отходы

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Под Лениногорском пылает гора мусора, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ранним утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на полигоне площадью 13 гектаров загорелся мусор.

На месте работают сотрудники Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона: четыре пожарные машины, три водовозки, три бульдозера и другая спецтехника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 24 июля в Лаишевском районе на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Сотрудникам МЧС потребовалось несколько дней и помощь вертолета Ка-32, чтобы полностью справиться с тлением мусора.