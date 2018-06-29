В Казани начали рисовать граффити с изображением Лионеля Месси

Рисунок будет размещен близ отеля, в котором в Казани остановится сборная Аргентины.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани возле одного из городских отелей начались работы над граффити с изображением Лионеля Месси. Рисуют портрет рядом с созданным к Кубку конфедераций граффити с Криштиану Роналду.

Сборная Аргентины прилетит в Казань днем 29 июня, поэтому перед игроками может предстать уже готовое изображение.

Ранее возникла курьезная ситуация с тем, что аргентинцам придется жить в отеле, окна которого выходят на граффити с изображением Криштиану Роналду – извечного соперника лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. В СМИ появились сообщения о недовольстве аргентинцев таким соседством. Но информацию о требовании футболистов переселить их в другой отель опроверг министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Позже власти Казани приняли решение создать граффити с изображением Месси по соседству с рисунком Роналду. Граффити с Месси рисуют представители конгломерата «Супернова», создавшие в 2017 году и изображение Роналду к его приезду в столицу Татарстана.

Увидеть портреты двух мировых футбольных звезд в стиле граффити можно по адресу Гаяза Исхаки, 13.