Сборную Аргентины не волнует вид на граффити с Роналду из окон отеля в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: из социальный сети vk.com
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сборная Аргентины не требовала переселить их в другой отель в Казани из-за граффити с изображением игрока сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление министра спорта Татарстана Владимира Леонова.
«Никаких дополнительных запросов у нас от Аргентины нет, — сказал Леонов. — Все это похоже на недобросовестные слухи. Что же — нам после каждого гостя делать перестройку? О какой же толерантности и празднике футбола тогда можно говорить? Мы готовимся принять Аргентину», — приводит издание слова Леонова.
Сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси сыграет в Казани матч против 1/8 финала чемпионата мира с Францией. В это время она будет жить в отеле «Рамада», во дворе которого еще в прошлом году появилось граффити с Роналду. Это стало подарком португальскому футболисту, который жил здесь во время Кубка конфедераций.
Известно, что для гостевых команд во время ЧМ в Казани лицензированы лишь два отеля: «Рамада» и «Мираж». Сборная Франции, которая сыграла с австралийцами в Казани 16 июня, уже жила в «Мираже». Этот же отель французские футболисты забронировали в этот раз.
В последние годы Месси и Рональду доминируют в европейском футболе, из-за чего многие считают их злейшими врагами. Однако футболисты опровергают слухи о ненависти друг к другу. Как замечает портал «Чемпионат», в 2016 году Месси так отзывался о Криштиану: «У нас с Роналду всегда были хорошие взаимоотношения. Мы коллеги и не общаемся каждый день потому, что играем в разных командах. Однако мы испытываем друг к другу уважение и восхищение, что всегда показывали. Не знаю, почему не все это замечают». Роналду в свою очередь уверял прессу, что у них с Месси «всегда были хорошие взаимоотношения».
Матч 1/8 финала Франция — Аргентина пройдет на стадионе «Казан-Арена» 30 июня в 17.00.
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