В Казани к приезду Месси нарисуют граффити с его изображением

Фигура аргентинца появится рядом с изображением его традиционного соперника – португальца Роналду.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казани к приезду форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на стене отеля «Рамада», в котором разместятся аргентинцы, появится граффити с его изображением. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Аргентины, которая приедет в Казань на матч одной восьмой чемпионата мира по футболу с командой Франции, поселится в гостинице, на стене которой находится граффити с изображением нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Информацию о требовании аргентинцев переселить их из-за этого в другой отель опроверг министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В столице РТ лишь две гостиницы лицензированы для размещение приехавших на мундиаль команд. Вторая из них, «Мираж», уже занята французами.

Граффити с Месси создадут представители конгломерата «Супернова», создавшие в 2017 году и изображение Роналду к его приезду на Кубок конфедераций.

Художники не в курсе ажиотажа в медиа, возникшего вокруг их произведений. «Говорят, какой-то вызов был от Месси Роналду, но мы не знаем. Мы сделаем свою работу хорошо», – приводит их слова телеканал.