Умер отец Майкла Джексона

Джексон боролся с онкологией в течение некоторого времени, однако врачи были бессильны.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Музыкальный продюсер и отец Майкла Джексона и Джанет Джексон Джо Джексон скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни, передает РИА Новости.

Джексон боролся с онкологией в течение некоторого времени, однако врачи были бессильны. Несколько дней назад он был госпитализирован в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь. В 2015 году продюсер также пережил три сердечных приступа, а в 2016-м некоторое время пролежал в больнице.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, которую основали его сыновья – Джеки, Тито и Джермен, а также создал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record. Джо Джексон также был продюсером своего сына — Майкла Джексона, когда он начал сольную карьеру.

23 июня на 55-м году жизни скончался один из основателей американской грув-метал-группы Pantera Винни Пол Эбботт.