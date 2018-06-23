Отец Майкла Джексона госпитализирован с последней стадией рака

89-летний Джексон – отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон боролся с болезнью в течение некоторого времени.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Американский музыкальный менеджер Джо Джексон госпитализирован в больницу с последней стадией рака поджелудочной железы, передает РИА Новости.

89-летний Джексон – отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон боролся с болезнью в течение некоторого времени, однако врачи утверждают, что рак продюсера неизлечим.



Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, которую основали его сыновья – Джеки, Тито и Джермен, а также создал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record. Джо Джексон также был продюсером своего сына — Майкла Джексона.

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