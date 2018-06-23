Скончался барабанщик и основатель группы Pantera

За всю историю группы музыканты выпустили девять альбомов и продали более 40 миллионов копий своих пластинок.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). На 55-м году жизни скончался один из основателей американской грув-метал-группы Pantera Винни Пол Эбботт, передает ТАСС.

В мире музыки барабанщик был известен под именем Винни Пол. О смерти артиста сообщили его члены семьи. От чего умер музыкант, пока не известно. Родственники умершего попросили любопытствующих проявить уважение к праву на частную жизнь.

Группа Pantera была основана школьными друзьями в 1981 году. В общей сложности музыканты выпустили девять альбомов и продали более 40 млн копий своих пластинок. Коллектив распался в 2003 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 15 июня скончался барабанщик Элвиса Пресли Ди-Джей Фонтана.