Скончался барабанщик и основатель группы Pantera

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). На 55-м году жизни скончался один из основателей американской грув-метал-группы Pantera Винни Пол Эбботт, передает ТАСС.
В мире музыки барабанщик был известен под именем Винни Пол. О смерти артиста сообщили его члены семьи. От чего умер музыкант, пока не известно. Родственники умершего попросили любопытствующих проявить уважение к праву на частную жизнь.
Группа Pantera была основана школьными друзьями в 1981 году. В общей сложности музыканты выпустили девять альбомов и продали более 40 млн копий своих пластинок. Коллектив распался в 2003 году.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 15 июня скончался барабанщик Элвиса Пресли Ди-Джей Фонтана.
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