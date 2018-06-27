В Казани Месси будет жить в отеле с видом на граффити Роналду

Сборная Аргентины в столице Татарстана будет жить в отеле «Рамада».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сборная Аргентины, которая 30 июня сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Франции, будет жить в отеле «Рамада», сообщает портал Sports.ru.

Окна «Рамады» выходят на граффити Криштиану Роналду.

В Казани для проживания гостевых команд лицензированы два отеля: «Мираж» и «Рамада». Сборная Франции, которая уже была в столице Татарстана на матче с командой Австралии, снова забронировала для себя «Мираж».

Так, Лионелю Месси и его команде предстоит жить в гостинице с видом на граффити португальца.

Граффити с Криштиану Роналду появилось в Казани в 2017 году в преддверии Кубка конфедераций.