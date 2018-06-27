Герхард Шредер эмоционально воспринял поражение сборной Германии в Казани

В отличие от экс-канцлера, в отчаянии закрывшего лицо руками, его супругу, уроженку Южной Кореи, обрадовал исход игры.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Бывший федеральный канцлер Германии, председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер эмоционально воспринял поражение сборной своей страны на прошедшем в Казани матче чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи. Запечатлевший жест политика снимок выложил в своем Instagram’е Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По фотографии видно, что в отличие от экс-канцлера, в отчаянии закрывшего лицо руками, его супругу – уроженку Южной Кореи Ким Со Ен обрадовал такой исход игры. Перед началом матча Шредер заявил журналистам о своей уверенности в победе немецкой сборной.

Команде Южной Кореи удалось обыграть Германию со счетом 2:0, но сама она тоже не смогла пробиться в плей-офф мундиаля.