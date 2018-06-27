Сборная Германии проиграла Южной Корее в Казани и вылетела с чемпионата мира по футболу

Действующие чемпионы мира заняли третье место в группе F и не смогли пробиться в плей-офф.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Германии уступила Южной Корее в матче чемпионата мира по футболу в Казани со счетом 0:2 – поражение не позволило действующим чемпионам мира пробиться в плей-офф. Из группы F в одну восьмую финала прошли команды Швеции и Мексики, а сборные Кореи и Германии едут домой.

Перед матчем немцев и корейцев в Казани обсуждали, как ни странно, другую команду – в столицу Татарстана на игру одной восьмой финала приедет сборная Аргентины с Лионелем Месси. По иронии судьбы, жить аргентинцы будут в отеле, окна которого выходят на граффити с изображением Криштиану Роналду. О том, раззадорит ли Месси изображение его соперника в борьбе за титул лучшего футболиста мира, можно лишь догадываться.

Болельщики сборных Южной Кореи и Германии приехали в Казань довольно тихо и буднично: европейцы в основном пили пиво и поедали бургеры, корейцы знакомились с достопримечательностями. Куда интереснее была ситуация в группе F перед последним туром – мексиканцы с шестью очками еще не вышли в плей-офф, а сборная Южной Кореи, несмотря на ноль баллов, сохраняла шанс на путевку в одну восьмую финала. И немцам, и корейцам нужно было побеждать в Казани, и это обещало крайне интересный матч.

После жеребьевки многие считали, что к третьему туру сборная Германии уже решит задачу по выходу из группы и сыграет против Кореи «на расслабоне». Сами немцы наверняка были бы не против такого исхода, но поражение от сборной Мексики спутало подопечным Йоахима Лева все карты. Корейцы же провели блеклый матч против шведов, но сумели хорошо сыграть с мексиканцами – в той игре азиатам порой откровенно не везло. Перед встречей с действующими чемпионами мира корейские игроки настраивались показать еще более грамотный футбол и вернуть удачу на свою сторону.

Немцы показывают на групповом этапе чемпионата мира крайне слабую игру – звездная атака так и не смогла вскрыть мексиканскую оборону, матч против Швеции подопечным Лева удалось выиграть только за счет гения Крооса. В первом тайме встречи с корейцами бундестим контролировала мяч и владела инициативой, но не более того. В завершающей стадии атак немцам не хватало точности, за 45 минут они лишь дважды пробили в створ ворот. При этом атакующие футболисты регулярно менялись позициями без особой пользы. Самый опасный момент был создан под занавес первого отрезка игры: мяч после удара Ройса попал в штангу, но секундами ранее прозвучал свисток арбитра.

Азиаты хоть и владели мячом меньше, но были конкретнее в атаке. Первый же свободный удар на половине поля немцев обернулся для них проблемами – после масштабного консилиума Чон У Ен шарахнул по воротам Нойера, и тот не смог взять мяч намертво. На добивание подоспел Сон Хын Мин и не смог переиграть немецкого вратаря, который со второй попытки все-таки ликвидировал угрозу. Эта парочка наверняка помнит друг друга по Бундеслиге: Нойер уже семь лет защищает ворота «Баварии», а Сон три года назад перешел в английский «Тоттенхем» как раз из чемпионата Германии. Спустя пару минут корейцы сообразили еще одну атаку, в которой не хватило точности завершающему удару – мяч пошел чуть выше перекладины.

В перерыве Лев, видимо, напомнил своим футболистам о том, что им нужна победа в матче: немцы добавили в движении и тут же извлекли из этого выгоду. Корейцы забыли в центре штрафной Горетцку, тот пробил головой, и голкипер сборной Кореи Чо Хен У в блестящем стиле потащил этот удар. Минутами позже на этой же позиции забыли Вернера, который совсем чуть-чуть не попал в створ. Впереди у азиатов оставался только Сон – лидер корейской команды не принимал участия в обороне и едва не оставил Нойера в дураках после длинной передачи, но подвела техника.

Вскоре в параллельном матче счет открыла сборная Швеции, и тренерский штаб немецкой команды усилил атаку: вместе полузащитника Хедиры на поле появился нападающий Гомес. Шведы довольно скоро забили второй мяч, сделав положение сборной Германии критическим. Эту новость Лев встретил заменой Горетцки на Мюллера. Немцы окончательно забыли про оборону, поэтому их неточные передачи практически всегда превращались в обрезы. Корейцы выбегали в контратаки и слишком расточительно использовали моменты: в одном из таких наскоков Мун Сон Мин чрезмерно поверил в себя в чужой штрафной, запоров верный шанс забить. У Германии неплохо на замену вышел Гомес, который дважды опасно атаковал корейские ворота.

В последние десять минут матча подопечные Лева много суетились, ошибаясь порой в простых ситуациях. Плюс ко всему чемпионам мира откровенно не везло – видимо, судьба вернула им должок за спасение в матче со Швецией. В компенсированное время корейцы еще и забили: сначала арбитры зафиксировали офсайд, но после видеопросмотра главный судья Марк Гейгер засчитал мяч. Исторический гол забил Ким Ен Гвон: корейцы громко хлопнули дверью и красиво покинули чемпионат мира, забрав с собой сборную Германии. На последних секундах немцы пропустили второй мяч – Нойер убежал к чужим воротам, и Сон без сопротивления отправил мяч в сетку. Завершился матч одобрительными криками русской публики «Молодцы!»: корейцы показали самоотверженный футбол и были вознаграждены за это.

Футбол, чемпионат мира. Групповой этап. Группа F, третий тур.

Южная Корея – Германия – 2:0 (0:0)

Голы: Ким Ен Гвон (90+3'), Сон Хын Мин (90+6').

Желтые карточки: Чон У Ен (8'), Ли Дже Сон (23'), Мун Сон Мин (47'), Сон Хын Мин (65') – нет.

Южная Корея: Чо Хен У, Хон Чул, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Ли Ен, Чон У Ен, Чжан Хен Су, Мун Сон Мин (Чу Се Чон, 69'), Ли Дже Сон, Ку Джа Чхоль (Хван Хи Чхан, 56'), Сон Хын Мин.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78'), Зюле, Хуммельс, Киммих, Кроос, Хедира (Гомес, 58'), Ройс, Озил, Горетцка (Мюллер, 63'), Вернер.

Судья: Марк Гейгер (США).

Стадион: Kazan-Arena, 41 тыс. 835 зрителей.